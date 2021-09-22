Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 3 İŞİD mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da görevli hudut birliklerinin, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını açıkladı. Yakalanan şahısların IŞİD (DEAŞ) terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan ISİD terör örgütü mensubu 3 kişinin Reyhanlı’da yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, “Hatay/Reyhanlı’da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.