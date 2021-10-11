Suriye’den üstü kapalı Türkiye açıklaması

Şiddetin ve kaosun yıllardır bitmek bilmediği Suriye’nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, üstü kapalı bir şekilde Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü.

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İnsanlık dramının yaşandığı Suriye’nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye’nin al-Watan isimli gazetesine açıklamalarda bulundu.

Suriye lideri Beşar Esad’ın bir süre önce Moskova’ya yaptığı ziyareti değerlendiren Mikdad, “Esad’ın gerçekleştirdiği en iyi temaslardan biriydi” dedi. Mikdad, “Müttefikimiz Rusya ile terörle mücadele konusundaki ortak hedeflerimizde hiçbir anlaşmazlık yok” dedi.

Mikdad, Türkiye’nin güçlerini ülkeden çekmesi gerektiğini söylerken, “Ankara, Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini garanti edecek bir çözümü desteklemeli” dedi. Öte yandan Mikdad, ABD’nin de Suriye’den çekilmesi gerektiğini dile getirerek, “ABD’lilerin ülkemizi terk etmesi için ikna edecek çok yöntemimiz var ama benim tavsiyem hiçbir zaiyat vermeden ülkeden ayrılmaları” dedi.

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