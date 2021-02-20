Suriyeli alim Sabuni'den Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) – Suriye Alimler Birliği Başkanı Muhammed Ali es-Sabuni, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Suriyeli alim Sabuni, sosyal medya hesabı Facebook'ta taziye mesajı yayımlayarak "İslam ümmeti, alimlerden bir alime, Türkiye'de İslam'ı yücelten çok değerli bir hazineye, hayırlı bir davetçiye veda etti." ifadelerini kullandı.

Sabuni, mesajında şunları kaydetti:

"Saraç, öğrendi, öğretti, edep öğrendi, edep öğretti, mezun oldu, mezun etti, güneş gibiydi. Ezher-i Şerif'te eğitimi sırasında ona eşlik ettim. Daha sonra Allah'a davet yolunda birbirimize eşlik ettik. Allah, aramızdaki iletişimi kesene dek 40 yılı tamamladık. Senin gidişinle çok üzgünüz Saraç."

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.