Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt’ta öldürüldü

İstanbul Esenyurt’ta Yenikent Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana gelen olayda, Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr (52) yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından öldürüldü.

Olayın yaşandığı sırada Umeyr’in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KATİL ZANLISI YEĞEN DE EVİN İÇİNDEYDİ

Kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler, 5 yaşındaki küçük çocukla karşılaştı. Sağlık ekipleri, eski askerin boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de evin içinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr ‘in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayı anlatan Yenikent Mahalle Muhtarı Önder Ay,”Öldüren kişi de evde şok halindeydi” diye konuştu. (DHA)