Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B NE DEMİŞ ŞAİR; GÜLMEYİ ÇOCUKLAR İCAT ETTİ.. BİZLER TÜKETİYORUZ..BİZ BÜYÜKLER, UCU BUCAĞI OLMAYAN, SONU GELMEYEN SAVAŞLARLA GÜLÜŞÜNÜ ÇALIYORUZ ÇOCUKLARIN..ŞİMDİ O GÜLÜŞÜ ÜSTELİK SAVAŞ DEVAM EDERKEN KIZINA GERİ VEREN BİR BABAYI GETİRECEĞİZ EKRANLARINIZA.. İDLİPLİ BİR BABA, AİLESİYLE BİRLİKTE BİR SINIR KASABASINA SIĞINMIŞ..4 YAŞINDAKİ KIZINA UÇAK VE BOMBA SESLERİNİN BİR OYUN OLDUĞUNU ÖĞRETMİŞ..ÇARESİZ BABA, SELVA'NIN DÜŞEN BOMBALARDAN KORKMAMASI İÇİN BU YOLU BULMUŞ… ŞİMDİ MİNİK SELVA HER BOMBA SESİNDE KAHKAHALARLA GÜLÜYOR. HATTA HER SES GELDİĞİNDE AİLECEK GÜLÜYORLAR OYUN BOZULMASIN DİYE..HAYAT GÜZELDİR FİLMİNİ ANIMSATAN, YÜZÜMÜZE ACI BİR GÜLÜMSEME, KALBİMİZEYSE BÜYÜK BİR ACI YERLEŞTİREN O GÖRÜNTÜLER GELİYOR EKRANLARINIZA.. … İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Suriyeli küçük kız savaşı oyun sanıyor!