Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan YPG/PKK-ENKS görüşmelerine tepki

ANKARA (AA) – Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yürütülen müzakereleri reddederek, örgüt işgalindeki bölgelerin sivil idareye teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, bir yazılı açıklama yayınlayarak, YPG/PKK ve ENKS arasında yürütülen müzakereleri eleştirdi.

Açıklamada, ABD ve Fransa ara buluculuğunda yapılan görüşmelerin ve varılması muhtemel anlaşmanın reddedildiğini duyuruldu.

Girişimin PKK'ya ait olması gerekçesiyle, kendi inançlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, müzakerelerin gizli olmasına karşı çıkılarak, Beşşar Esed rejimine karşı duruş sergilenmesi ve "Suriye Devrimi"nin prensiplerine uygun davranılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, siyasi çözüme riayet etmesi, işlenen suçların telafi edilmesi ve suçluların yargılanması, alıkonulanların serbest bırakılması ve akıbetlerinin açıklanması çağrısı da yapıldı.

Açıklama ayrıca, YPG/PKK tarafından işgal edilen bölgelerin sivil yönetime teslim edilmesi, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki siyasi çözüm görüşmelerinde Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS, bir süredir YPG/PKK ile anlaşmazlıklarını gidermek için görüşüyor. ABD ve Fransa ara buluculuğunda son dönemde yoğunlaşan toplantılarda, Kuzey Irak'taki peşmergelerin dönüşü en büyük sorunu oluşturuyor.