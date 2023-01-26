Suriyeli seçmen sayısı yüzde 130 arttı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son verilere göre Suriyelilerin kentte bin 556 şirket olduğunu belirten Savaş, şunları söyledi:

– 2018 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullanmıştı. İki ay önce baktığımızda bu sayı 24 bini geçmişti. Sayın İçişleri Bakanımızın verdiği değer 120 bin civarındaydı, bunun yaklaşık 5’te 1’i Hatay’da. Muhtemelen seçime kadar 30 bini rahatlıkla bulacak. 30 bin az bir rakam değil. Bunlar sadece iktidarı tanıyorlar, onlar bizi getirdi onlara oy kullanırız gibi düşünüyorlar.

BİR SURİYELİ KADIN EN AZ BEŞ ÇOCUK DOĞRUYOR

– Suriyelilerin doğum oranı bizimkinden fazla. Suriyelilerde hem çok eşlilik var hem de bir kadın ortalama 5,3 doğum yapıyor. Resmi sayılara baktığımız zaman bizim insanımız da ortalama 2,01 civarında doğum yapıyor. Yani her iki buçuk Türk kadını 1 tane Suriyeli kadına eş değer doğum yapıyor.

DÜNYANIN TERÖRİST ÇÖPLÜĞÜ

– Birleşmiş Milletler’in 2019 verilerine göre Hatay’ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer. Bugün peçete, yarın uyuşturucu satar. Sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım.

Hatay’da 2018 seçimlerinde kayıtlı 1 milyon 41 bin 76 seçmenden 925 bin 493’ü oy kullanmıştı.