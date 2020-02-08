Suriyeliler Bizim Kardeşlerimiz Diyen Abimizle BOP Tarıtşması !





Ukrayna'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'den kaçan Suriyeli sayısının bir milyona ulaştığı belirtirken "1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz?" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu."Öncelikle İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki, artık altından kalkılamaz bir duruma geldi" ifadelerini kullanan Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin Türkiye sınırına geldiği ifade etti."Öyle ki, rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırılar neticesinde İdlib ki, 3-4 milyon insanın yaşadığı yer. Bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar maalesef 1 milyona yakın insan şu anda sınırlarımıza doğru yürüyor" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu tamamiyle sınır bölgelerindeydi, diğerleri de çok farklı bölgelerde. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz, bunları konteyner kentlerde, çadır kentlerde bugüne kadar misafir ettik. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladılar. Artık onları konteyner kentlerden çıkararak evlere yerleştirme yoluna gitmiş oluyoruz" dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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