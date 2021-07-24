Suriyeliler en az 5 yıl daha Türkiye’de

Ülkemize, sığınmacı olarak gelen ve sayıları 5 milyonu bulan Suriyelilerden sonra, Afganistan’dan gelenlerin sayısı da giderek artıyor. İçişleri Bakanı, sınırlarımızdan izinsiz kuş bile uçmadığını söylemesine rağmen, düzensiz göçün boyutu da her geçen gün daha da büyüyor. Başlı başına bir sorun haline gelen sığınmacılarla ilgili Türkiye’nin sağlıklı işleyen bir yasal düzenlemelere da sahip olmadığı, sığınmacı statüsünde olmaması gerekenlerin de bu kapsamda görüldüğü belirtildi.

SURİYELİLER TÜRKİYE’DE KALACAK

Suriye Türkmen Meclisi eski Kurucu Başkanı Samir Hafez, bölgede, ‘Büyük oyunlar’ oynandığını, etnik ve mezhepsel ayrımın giderek büyüdüğünü belirtti. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili açıklamalar konusunda Hafez, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Bazı siyasi parti genel başkanları, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri, ülkelerine göndereceklerini belirtiyor. Gönderemezler, çünkü bugünkü Suriye yönetimi homojen bir Suriye istiyor. Lübnan’a sığınan 190 bin Suriyeli ülkesine dönmek istedi. Suriye, sadece 47’sini kabul etti. Yönetimin istediği onların dönmesi değil, toprağın geri alınmasıdır. Türkiye’de de 5 milyon Suriyeli var. Kısa vadede bile en az 5 yıl daha Suriyeliler Türkiye’de kalacak. Gelenlerin evleri, işyerleri artık yok. Toprağı olan da yüzde 10’u geçmez.”

TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇ ALIYOR

Türkiye bir dönem göç ihraç eden bir ülkeyken, bugün göç ithal eden ülke konumuna geldiğini belirten Samir Hafez, “Suriyelilerden sonra Afganistan ve başka ülkelerden de düzensiz göç alıyor. Suriyeliler ilk geldiklerinde, dönüş için ‘Beşar’ı ikna ederiz’ diyorlardı. Olmadığını gördüler. Sadece Türkiye’de 5 milyon Suriyeli var, Türkiye bunu zor hazmeder. Göç İdaresi’yle ilgili her 5-6 ayda yasa, yönetmelik değiştiriliyor. Suriye’de, Türkiye’yi destekleyen Genelkurmay Başkanı Hasan Türkmani, Hafız Esad’ın damadı Asıf Şevket öldürüldü. Bu cinayetlerde komşu bir ülkenin etkisi büyük” dedi. Suriye tarafında halkın yüzde 95’i açlık çizgisinin altında olduğunu belirten Hafez sözlerine şöyle devam etti: “ Memurun aylığı 20 dolar, mühendisin 60 dolar. Büyük sıkıntılar var. 5 bin profesör Türkiye’ye geldi. Bunlardan 5 binini Almanya ve Kanada ülkesine aldı.”