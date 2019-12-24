Suriyeliler kalıcı mı gidici mi? – Halk için Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor (23 Aralık 2019)





İdlib'ten kaçan 20 bin mülteci sınırlarımıza dayandı.

Suriyeli mültecilerin kaçı ülkelerine dönecek?

Daha kaç Suriyeli vatandaşlığa alınacak?

Güvenli bölge için nereden kaynak bulunacak? Halk İçin Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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