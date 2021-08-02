Suriyeliler sanayide değil para kuyruğundalar

AKP’li yöneticilerin Suriyeli göçmenlerle ilgili “Onlar olmazsa sanayi, ekonomi çöker” açıklamalarına CHP’den yanıt geldi.

BAŞAK KAYA

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, seçim bölgesinde yaşayan Suriyelilerin yardım parası almak için banka önünde kuyruk oluşturduğu görüntüleri paylaştı. Yılmazkaya, “40-50 yıllık sanayi ve ticaret geçmişine sahip olan Gaziantep, çalışkan ve onurlu bir kenttir. Gaziantep, Suriyelilerden önce de vardı, Suriyelilerden sonrada var olacak” dedi.

‘MÜLTECİ OYUNU…’

Yılmazkaya sözlerine şöyle devam etti: “Sigortasız çalışmayı, kayıt dışılığı destekleyen ve ülkedeki milyonlarca insanı işsiz bırakan AKP hükümeti, bizim gençlerimizi işe yaramaz olmakla ve tembellikle suçlamaktadır. Sanki ülke ekonomisi Suriyelilerle dönmekte, Suriyeliler sayesinde ülkede sanayi hamlesi yapılmış gibi konuşarak gençlerimize, sanayicimize ve ülke sanayisine büyük hakaret etmektedirler.” CHP’li Yılmazkaya, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi göçmenler konusunda tampon bölge olarak kullanmasının yaratacağı sosyal travmanın ve ekonomik sonuçlarının ağır olacağını söyledi ve şöyle dedi: “Suriyeliler sırf Türkiye’de kalsın diye AB aylık maaşa bağlıyor. Yeter ki kendi sınır güvenliklerini koruyabilsinler. Suriyeliler de bankaların ve PTT’nin önünde kuyruk oluşturuyor. Ülkemiz üzerinde mülteci oyunu oynanmakta.”

YARDIM NE KADAR?

AB, Türkiye ile 2016’da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 6 milyar Euro’luk mali kaynağın aktarımını tamamladı. Kriterlere uyan Suriyelilere, AB’den “Sosyal Uyum Yardımı” kapsamında her ay 155 lira kamu bankaları aracılığıyla ödeniyor. Suriyelilere ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve belediyeler aracılığıyla da yardım sağlanıyor.