Suriyeliler’e bayram kolisi yardımı

Gaziantep’in merkez Şehitkamil ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Suriyelilere gıda kolisi yardımı yapıldı. Dağıtımı görerek kolilerinden almak isteyen Türk vatandaşlarına yardımın sadece yabancı Müslümanları kapsadığı söylendiği iddia edildi. Dağıtımın görüntülerini çeken vatandaşlar duruma isyan etti.

Mehmet SERBES

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Şehitkamil ilçesinde bir yardım kuruluşu tarafından yapıldığı belirtilen gıda kolisi dağıtımı için çok sayıda Suriyeli, dağıtım yerine geldi.

Suriyelilere içinde gıda maddeleri bulunan koliler dağıtılmaya başlandı. Bu arada olayı görerek, yardım malzemesi dağıtıldığını düşünen vatandaşlar da gıda kolilerinden almak istediklerini belirtti ancak kendilerine yardımın sadece yabancı Müslümanları kapsadığı söylendi.

VATANDAŞLAR: YAZIKLAR OLSUN

Olayı cep telefonlarıyla kayda alan Gaziantepli vatandaşlar, daha sonra bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşıma yapılan yorumlarda ise “Suriyelilere yardım var, Türklere yok. Yazıklar olsun. Demek ki birinci sınıf vatandaş onlar, bizler ikinci sınıf vatandaş olmuşuz “şeklinde ifadeler kullanıldı.

Konu ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Uğur İbili isimli kullanıcı ise, “Gaziantep Şehitkamil’de sadece Suriyelilere bayram öncesi gıda kolisi yardımı yapılıyor. Hayrat yardım adında üzerinde Türk bayrağı olan kişiler tarafından. Oradaki Türk esnafa ‘Size yok mu’ dedim? Biz vatandaş mıyız ki, onlar vatandaş dedi” ifadelerini kullandı.