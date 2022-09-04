Suriyelilere yer veren belediye EYT’lileri geri çevirdi

Uşak’ta EYT’lilerin kurduğu dernek belediyeden yer istedi. Uşak Belediyesi binanın yıkılacağını gerekçe göstererek yer vermedi. Aynı binada Suriyelilerin yer sahibi olduğunu söyleyen EYT’liler isyan etti.

Selami AYDIN

Uşak’te dernek kuran EYT mağdurları AKP‘li Uşak Belediyesi’ne ait Belediye İşhanı’nda dernek merkezi olarak kullanmak amacıyla yer istedi. Haziran ayında belediyeye dilekçe ile başvuran EYT’lilere binanın yıkılacağı belirtilerek yer verilmedi. Aynı binada Suriyelilere yer verildiğini söyleyen EYT’liler isyan etti.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantıları bulunmadığını, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyleyen EYT’liler, “Dilekçe ile başvurduk. Bize binanın yıkılacağı gerekçesi ile yer verilemeyeceği bildirildi” diye konuştu.

‘SAVAŞ: EYT’LİLER SANDIKTA SİZİ SEVECEK’

İYİ Partili belediye meclis üyelerinin konuyu meclis toplantısında gündeme getirdiğini belirten İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, “Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ‘EYT’lileri seviyorsanız siz yer bulun’ diyor.

Belediye İşhanı’nda Suriyelilere, Afganlara, mültecilere yer verilirken neden EYT’lilere yer verilmiyor? Biz EYT’lileri seviyoruz ama ilk sandıkta EYT’liler de sizi sevecek. Gerekli cevabı ilk sandıkta alacaksınız. Bir Türk vatandaşı artık bir Suriyeli etmiyor” ifadelerini kullandı.

‘SURİYELİLERE VERİLEN DESTEĞİN 40’TA BİRİNİ KENDİ VATANDAŞLARINA VERMEDİLER’

EYT’linin vergi ödediğini belirten Savaş; “Vatandaş elinden gelen her türlü vergiyi ödedi. Hükümet Suriyelilere verilen desteğin 40’ta birini kendi vatandaşına vermedi. Camilerde sırf Suriyeli mültecileri hazmettirmek adına Türk Milliyetçiliği lanetleniyor.

Değerlerimiz, kültürümüz, tarihimiz hutbelerde ırkçılık olarak anlatılıyor. 2 milyona yakın Suriyeli askerlik yaşında. Mehmetçik orada can verirken tosunlar burada nargile tüttürüyor” dedi.

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