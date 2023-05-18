Suriyelilerin dükkanına saldırdığı esnaf Bursa’yı terk etti

Bursa’da Çarşamba semtinde Suriyelilerin saldırısına uğrayan, çiğ köfte satış dükkanı bulunan bir Türk esnaf kenti terk etti.

Çarşamba semtinin adeta kurtarılmış bölge haline getirilmek istendiğini söyleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Mağdur esnafımız Hüseyin Yaman’la, kendisini ziyaret etmek istediğimi söyleyerek görüştüm. Bursa’yı terk etmek zorunda kaldığını ve Adana üzerinden Adıyaman’a gitmekte olduğunu söyledi. 3-5 kişi dükkanına gelip yemek istemişler, kalmadığını söyleyince, söylenerek gidip, kısa bir süre sonra daha kabalık halde gelip dükkanı taşlamaya başlamışlar. Taşlar kendisine de isabet etmiş. Aynı gün dükkanını satıp, Bursa’yı terk ettiğini söyledi” dedi.

“ÜLKEMİZİN BİR NUMARALI SORUNU HALİNE GELDİ”

“Bu olay bir kez saha göstermiştir ki, sığınmacılar meselesi, ülkemizin bir numaralı sorunu haline gelmiştir” diyen Türkoğlu, “Konu, sessiz işgal ya da gizli işgal tanımlamalarını da çoktan aşmış, atalarımızın canıyla kanıyla elde ettiği vatanımızın neredeyse açık işgaline dönüşmüştür” diye konuştu.

Herkesin gözü önünde ülkenin nüfus yapısının bilinçli bir politika ile değiştirilmek istediğini savunan Türkoğlu, “Pek çok şehrimiz gibi Bursa da artık ayan beyan belli olan bu işgal politikasının kurbanı olmaktadır. Sayıları sadece Bursa’da 300 bin mi 400 bin mi olmuş, kimselerin bilmediği sığınmacılar, giderek yerleşik düzene geçmişler ‘kalıcı vatandaş’ statüsünde yaşamaya başlamışlardır. Bulundukları yerde kısa zamanda gettolaşmışlar, bu ülkenin öz evlatlarını korkutup, yıldırarak, doğup büyüdükleri mahallelerinden uzaklaşmalarına sebep olmaktadırlar” diye konuştu.

“ADETA BÖLGEDE HAKİMİYET İLAN ETTİLER”

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kendi aralarında örgütlenerek gruplar halinde dolaşıp, taciz ve saldırılarla adeta bölgedeki hakimiyetlerini ilan etmektedirler. Bulundukları çevreye korku salma amaçlı bu saldırılardan birini de önceki gün Çarşamba semtinde 15 yıldır çiğ köfte ve döner dükkanı işleten bir esnaf vatandaşımıza yapmışlar. Yıllardır ekmeğini kazandığı dükkanını terketme noktasına gelen vatandaşımız gibi onlarca insanımız yıldırılmış, sindirilmiş, evini barkını terketmek zorunda bırakılmıştır. Sonrasında da terk ettiği evi ya da dükkanı sığınmacılar tarafından işgal edilmektedir.”

“ÜLKEMİZ ADETA CEHENNEME ÇEVRİLMEKTEDİR”

Sözlerini sürdüren Türkoğlu, “Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu olay ne ilktir ne de son olacaktır. Sığınmacılar için Avrupa’nın güvencesi olma uğruna adeta cennet haline getirilmek istenen ülkemiz, kendi öz vatandaşımız için adeta cehenneme çevrilmektedir. Vatanımızın selameti için tek çözüm, bu insanların artık savaş riskinin de ortadan yavaş yavaş kalktığı, hayatın giderek normale döndüğü kendi ülkelerine, doğup büyüdükleri öz topraklarına bir şekilde döndürülmelerini sağlamaktır. Başka da yolu yoktur” dedi.