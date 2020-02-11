Suriyelilerin İdlib’den göçü görüntülendi!

Suriye’nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere Esad rejiminin saldırıları sürüyor.

Saldırılar nedeniyle özellikle İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarından başlayan zorunlu göç bugün de devam etti.

Rejimin havadan ve karadan saldırıları sonucu evlerini terk eden binlerce kişi, yanlarına alabildikleri eşyaları yükledikleri araçlarıyla güvenli bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı.

Daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara giden siviller, son zamanlarda ise daha güvenli gördükleri Afrin ve Azez’i tercih etti.

Kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerle yola çıkan Suriyeliler, binlerce aracın olduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoy ile İdlib’den uzaklaşmaya çalıştı.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, aralık ayından bu yana yaklaşık 700 bin Suriyelinin, Rus destekli hükümet güçleri operasyonları nedeniyle yerinden olduğu belirtilmişti.

Açıklamada Suriyelilerin Türkiye sınırına ilerlediği kaydedilmişti.

Ankara’daki Türk ve Rus heyeti arasındaki görüşmede de Türkiye’nin Rusya’yı uyardığı ifade edilmişti. DHA

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