Suriyelilerin tehdit içeren kampanyasına Özdağ’dan sert tepki: Canınız cehenneme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’de yaşayan bazı Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında çalıştıkları işyerinde iş bırakma eyleminde bulunacaklarını öne sürdü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çok konuşulacak iddia… Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacakları yönünde tehdit mesajları attıklarını öne sürdü.
Zafer Partisi lideri, şu mesajı paylaştı: Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye’de çalıştıkları yerlerde iş bırakma eyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin.