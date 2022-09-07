Suriyelilerin tehdit içeren kampanyasına Özdağ’dan sert tepki: Canınız cehenneme

Yazan:
Alaturka Online
-

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’de yaşayan bazı Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında çalıştıkları işyerinde iş bırakma eyleminde bulunacaklarını öne sürdü.

Yayınlanma: 13:33 – 07 Eylül 2022 Güncellenme:

Suriyelilerin tehdit içeren kampanyasına Özdağ’dan sert tepki: Canınız cehenneme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çok konuşulacak iddia… Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacakları yönünde tehdit mesajları attıklarını öne sürdü.

Zafer Partisi lideri, şu mesajı paylaştı: Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye’de çalıştıkları yerlerde iş bırakma eyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin.

Ümit Özdağ: Seni son kez uyarıyorum Süleyman! İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ: Seni son kez uyarıyorum Süleyman!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?