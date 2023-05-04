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4 Mayıs 2023
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Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde sekiz teröristin etkisiz hale getirildiğini ve son 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 50’ye yaklaştığını açıkladı.

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin başta terör olmak üzere tüm dış tehdit ve tehlikelere karşı mücadeleye devam edeceğini, teröristleri nereye kaçarlarsa kaçsınlar kovalayacağını söyledi.

Türkiye’nin büyümesine ve güçlenmesine yönelik en büyük tehdidin terör olduğunu belirten Akar, Türkiye’nin birlik, beraberlik, egemenlik ve güvenliğinin PKK ve türevleri gibi terör örgütleri tarafından tehdit edilmesine izin vermeyeceğini ve terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Alaturka Online
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