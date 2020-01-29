Sürpriz bir şekilde iptal edilen Antalya Havalimanı ihalesi Meclis’te

EMRE DEVECİ/SOZCU.COM.TR

Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve işletmesi için 31 Ocak’ta yapılacağı ilan edilen ihalenin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından sürpriz bir şekilde iptal edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İstanbul Grand Airport’un (İGA) da ihaleye girmek istediği ancak şartnamedeki koşulları karşılayamadığı iddia edilmişti.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği soru önergesinde “İhaleye İstanbul Havalimanı işletmesini alan firmanın katılamayacağı ve bu sebeple baskı yaptığı iddiası doğru mudur” sorusunu yöneltti.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’den sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada İGA’nın ihale ile ilgilenmediği ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı: İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. sadece İstanbul Havalimanı’nı işletmek için kurulmuş olduğu için başka bir ihaleye katılması söz konusu olamaz. İGA’nın Antalya Havalimanı’nın ihale süreciyle ilgili baskı yaptığı iddiası tamamen asılsızdır.

BAŞKA BİR ŞİRKET Mİ İHALEYE GİRECEK?

Konuya ilişkin sozcu.com.tr’ye konuşan CHP Antalya Milletvekili Zeybek, İGA’nın ortakları Cengiz, Limak, Mapa ve Kalyon’un ihaleye başka bir şirketle girebileceği iddiasını gündeme getirdi. Zeybek’in verdiği soru önergesinde de “Şartların yeniden düzenlenip tekrar ihale açılacağı, ihaleye katılım sağlayamayan iktidara yakın firmaya ihalenin başka bir şirket üzerinden verileceği iddiası doğru mudur” sorusu yer aldı.

Zeybek ayrıca, Bakan Turhan’ı, ihalenin hangi gerekçeyle iptal edildiğini, iptal sürecine kadar kaç firmanın teklif verdiğini ve bu firmaların hangileri olduğunu açıklamaya çağırdı.

SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMİŞTİ



25 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan DHMİ kararında, ihale ilan metninin 2 Ocak 2020’de yayımlandığı hatırlatılarak “Antalya Havalimanının Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımların Yapımı İle İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin İşletme Haklarının Kiraya Verilmesi ihalesine ilişkin teklif alma tarihinin 31.01.2020 tarihinde saat 09.30’da sona ereceği bildirilen söz konusu ihale iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.

İhalenin şartnamesinde geçici teminat tutarı olarak 40 milyon euro isteniyor, ihaleye katılabilmek için en az 5 yıl havalimanı işletme koşulu aranıyordu. Şartnamedeki en az 5 yıl havalimanı işletme koşulunu karşılayamayan İGA’nın, DHMİ üzerinde baskı yaptığı ve şartnameyi değiştirmeyi amaçladığı iddia edilmişti.

Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya Havalimanı, 2019’da 35 milyonun üzerinde yolcu ağırlamıştı.