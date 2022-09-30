Sürücüler akaryakıt fiyatlarına isyan etti: ‘Bütçe açığını bizden çıkartıyorlar’

Petrolde uluslararası piyasalarda düşüş yaşanırken bu durum Türkiye’deki sürücülerde de indirim beklentisi yarattı. Ancak vatandaş beklediği indirimi bulamadı. SÖZCÜ’ye konuşan yurttaşlar, “1 dolar yükselse anında pompada görüyoruz ama beş dolar düştüğü zaman bunu 1 ay sonra bile göremiyoruz. Bütçenin açığını bizden çıkartıyorlar” sözleriyle isyan etti.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI

Geçen sene bu aylarda ortalama benzin fiyatı 7.75 TL, motorin fiyatı da 7.25 TL idi. Brent petrol fiyatı ise o dönemde 78 dolar seviyelerindeydi. Şu an brent petrol 85 dolar civarında ancak benzin fiyatı 19.24 TL, motorin fiyatı ise 23.12 TL.

Bizde İstanbul’da bir akaryakıt istasyonunda sürücülere mikrofon uzattık, “Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına neden yansımıyor?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“400 LİRAYA DOLAN DEPO ŞU AN 1200’E DOLUYOR”

Özgür Erik: “Bilemiyorum, muhtemelen yukarıda yiyorlardır. Bir ara 1500 liraya dolduruyordum şimdi 1200 liraya doldurmaya başladım. İnsanları böyle böyle eğitiyorlar. Geçen sene Kasım-Aralık gibi bu arabayı 350-400 lira civarına dolduruyordum, bir anda yükseldi ve 1500-1600 liralara doldu. Şimdi ise 1200-1100 liralara düştü, ‘ucuzladı’ diye alıyoruz.”

“YETKİLİLER İŞİ BİLENE BIRAKMALI”

Yasin Uyar: “Türkiye, akaryakıtı en pahalı kullanan ülkelerden biri maalesef. Şu an depom 1200-1300 liraya doluyor, geçen sene 250-300 liraya doluyordu bu artışlar bütçeyi zorluyor. Satın aldığınız her şey bütçeyi zorlar hale geldi. Yetkililer işi bilene bırakmalı, işi bilen yapsa her şey daha güzel olur.”

“ÜLKENİN AÇIĞINI BİZDEN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Tarık Sağlam: “Ülkenin açığını bizden çıkartıyorlar, yaptıkları yanlış politikalar vatandaşa yansıyor olan bize, halka oluyor. Bu arabanın bir buçuk sene önce aylık yakıtı 1500-2000 liraydı, şu an aylık yakıtı 12-13 bin lira… Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama hiç faydası da olmuyor maalesef. Yapamıyorsanız bu işi yapabilen insanlar bırakın.”

“YETKİLİLER KENDİLERİ KADAR BİZLERİ DE DÜŞÜNSÜN”

Cemal Akdenizli: “1 dolar yükselse anında pompada görüyoruz ama beş dolar düştüğü zaman bunu 1 ay sonra bile göremiyoruz… Bunu bir türlü çözemedim. 300 lira yakıt alıyorum 200-250 kilometre yol yapıyorum bu da yeterli olmuyor. Geçen sene 300-350 liraya arabamın deposunu dolduruyordum. Bu fiyatlar ile bütçe falan kalmadı, yola çıksak olmuyor çıkmasak olmuyor. Buna rağmen kimse de tepki göstermiyor… Yetkililer kendileri kadar bizleri de düşünsün.”

“ALINAN VERGİLERDEN DOLAYI FİYAT DÜŞMÜYOR”

Süleyman Bey: “Tamamen alınan vergilerden dolayı, depo şu an 1300 liraya doluyor. Geçen sene 380-400 lira civarına doluyordu. Tabii ki bütçeyi zorluyor, zamlara tepkiliyiz ama işimizi de yapmak zorundayız.”

“BRENT PETROL DÜŞTÜ, FİYATLARIN DÜŞMESİ LAZIM”

Sedat İnal: “Vergilerin çok yüksek olduğunu düşünüyorum, devletin bir gelire ihtiyacı var bunun için de bu fiyatları düşürmüyor. 2008 yılında brent petrol fiyatları 138 dolara kadar yükseldi, aldığımız yakıt o zaman belliydi. Şimdi 80 dolarlara kadar düştü, akaryakıtın da düşmesi lazım. Tamamen hükümetin kendi yapmış olduğu bir politika, para lazım para da en kolay akaryakıttan geliyor…”

“DOLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN…”

Ali Mutu: “Dolar yüksek olduğundan dolayı fiyatlar düşmüyor, depom şu an 2800-2900 liraya doluyor. Geçen sene 650 lira civarına doluyordu, bu fiyatlar bütçeyi çok zorluyor. Bir an önce yakıtın düşmesini ve işimize bakmayı talep ediyorum, yakıt yüksek oldukça iş yapamıyoruz, nakliye fiyatları yükseliyor.”

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