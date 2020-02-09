Survivor 2020 Ünlüler | Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor’da yarışmacı kadrosu belli oldu. Ünlüler takımında Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut gibi tanıdık isimler yer alıyor. Bu sezon ünlüler ve gönüllüler formatında yarışılacak olan Survivor’ın başlama tarihi de resmen belli oldu. İşte detaylar…

Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor’da kıyasıya mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan yarışmadan yer alacak tüm yarışmacılar belli oldu. şte Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması hakkında detaylar…

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut



SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör



SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.