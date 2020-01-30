Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında her yıl reyting rekorları kıran Survivor yarışması için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günler Survivor ne zaman başlayacak sorusuna açıklık getirdi. İşte Survivor ne zaman başlayacak sorusunun cevabı…

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor ne zaman başlayacak belli oldu. Survivor son yıllarda her kış döneminde izleyiciyi ekran başına topluyor ve bu sene de ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti. Yayınlandığı dönemlerde izleyiciden büyük ilgi gören Survivor, Şubat ayının ikinci haftasın final yapacak olan O Ses Türkiye’nin ardından başlayacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Acun lıcalı, ilk kesinleşen yarışmacının da oyuncu Ersin Korkut olduğunu açıkladı. Acun önceki açıklamalarında da Survivor’ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş’ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını belirtmişti.

GEÇEN SENE SURVIVOR’DA NELER OLDU?

Geçtiğimiz sene Survivor, Türkiye ve Yunanistan takımları şeklinde gerçekleştirildi. Geçen sene Survivor’da Türkiye şampiyonu Yusuf Karakaya oldu, Yunanistan şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu.