Survivor 2020’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da gergin oyun!

Survivor yarışmasında rekabet artıyor. Survivor’ın bu akşam ekranlara gelen 5. yeni bölümünde 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yakın temasın yüksek olduğu oyunda yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Peki Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada ödül oyunu sonrasında haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen oyunda yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. İşte Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da eleme öncesindeki ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadelede dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2020’nin bu akşamki 5. yeni bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Kazanan takımın hamburger ödülü kazanacağı ödül oyununda iki takımın yarışı nefesleri kesti. Yarışın kazananını belirleyecek mücadele Ardahan ile Ersin arasında geçti. Ardahan saniyelerle son sayıyı alarak Gönüllüler takımına ödül oyununu kazandırmış oldu. Eleme öncesindeki ilk dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kazandı. Pazar akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olacak.

FATMA KENDİNİ YERE BIRAKTI!

Ünlüler takımından Elif ile Gönüllüler takımından Fatma karşılaştı. Tam bir takım olayı olan ödül oyununda Elif oyunu kazandı. Fatma ise oyun sonrasında acıyla kendini yere bıraktı. Anında müdahale eden doktorun kontrolü sonrasında ise Fatma’nın ciddi bir şeyi olmadığını açıkladı.