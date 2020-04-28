Survivor 2020’de kim elendi? İşte adaya veda eden son isim!

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde eleme konseyi heyecanı vardı. Ödül oyunu ardından eleme konseyinde adaya veda eden son isim belli oldu. Geçtiğimiz gün belirlenen iki eleme adayı sonrasında bu akşam 4 isim daha eleme adayı olarak seçildi. 6 isimden adaya veda eden Gizem oldu.

Survivor 2020 yarışmasında heyecan gün geçtikçe artıyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden son isim belli oldu. Eleme konseyinde iki takımdan en fazla oyu alan 4 kişi birer eleme adayı söyledi. Geçtiğimiz gün de Yunus ve Gizem eleme adayı olarak belirlenmişti. Bu akşam da Ersin, Sercan, Yasin ve Ardahan elenme adayı olarak seçildi. Toplamda 6 isim arasında Survivor 2020’ye veda eden son isim Gizem oldu. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA ELENEN SON İSİM GİZEM OLDU!

Survivor 2020’de bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. İki takımdan da üçer ismin eleme adayı olarak belirlendiği gecede Gizem Birdan adaya veda eden yarışmacı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

YUNUS EMRE (Oylama)

GİZEM (Oylama)

ERSİN (Aycan söyledi)

SERCAN (Mert söyledi)

YASİN (Cemal Can söyledi)

ARDAHAN (Barış söyledi)

SURVİVOR’DA MASTERCHEF YARIŞMASI!

Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde yarışmacılarla yeni bir oyun oynayacağını açıkladı. Ilıcalı, ‘Masterchef’ yarışmasının yarınki bölümde yapılacağını duyurdu. Yarışmacılar belirlenen yemekleri Somer ve Mehmet Şef’in uzaktan bağlantı ile katılmasıyla yapmaya çalışacak. Ödül ise yapılan yemeklerin şefler tarafından hazırlanmış hali olacak.