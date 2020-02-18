Survivor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor’da büyük mücadele!

Survivor yarışmasında ilk üç gün geride kaldı. Adaya ilk veda eden ismin de belli olmasıyla Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele de iyice kızıştı. İki takım arasında yapılan son üç yarışı kaybeden Ünlüler takımı bu akşam ödül oyununu kazanmayı başardı. Peki Survivor’ın bir sonraki bölümünde neler olacak? Survivor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor Ünlüler Gönüllüler’de ödül oyunları nefesleri kesti. Ünlüler ile Gönüllüler takımı yapılan iki ödül oyununda birer galibiyet almayı başardı. Gönüllüler takımı ödül olarak olta takımı kazanırken, son yarışı kazanan Ünlüler takımı enerji barları ödülünün sahibi oldu. Survivor 2020’da adaya veda eden ilk isim Makbule Karabudak olurken yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte Survivor 4. yeni bölüm fragmanı izleme ekranı.

SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Survivor 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor son bölümünde, eleme adayları belli oldu. Seyircilerin belirlediği oylamada Ceyhun ve Cemal Can, eleme adaylarını belirlemek için seçildi. Ceyhun, eleme adayı olarak Makbule ismini söylerken, Cemal Can ise Evrim Keklik’i eleme adayı olarak belirledi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından adaya veda eden isim Makbule Karabudak oldu.

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