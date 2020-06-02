Survivor Aycan kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020’nin sevilen isimlerinden biri de Aycan Yanaç oldu. Milli futbolcu olan Aycan Yanaç özellikle yarışmadaki futbol oyunlarında dikkat çeken isimlerden olmuştu. Peki Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nerelidir?

Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında forma giydi. Milli futbolcu olan Aycan Yanaç, hem futboldaki başarıları hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Aycan Yanaç’ın kim olduğu merak ediliyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.