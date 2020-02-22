Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında?

İstanbul’da dünyaya gelen Burak Yurdugör küçük yaştan bu yana çeşitli spor dalları ile uğraşıyor. Burak Yurdugör şu an aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen’e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor.

Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.