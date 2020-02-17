Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Canseven, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla gündem oldu. Bu sezon Survivor gönüllüler takımında yarışacak isimlerden olan Cemal Can Canseven’in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan isim internet dünyasında fazlasıyla tanınıyor. İşte hayatına dair merak edilen detaylar…

Cemal Can Canseven, kısa sürede Survivor 2020’nin en çok konuşulan ve dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bu nedenle Cemal Can Canseven kaç yaşında ve mesleği nedir sorusu Survivor izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte hayatı…

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul’a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.