Survivor kadrosu belli oldu! İşte 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları…

Survivor 2020 kadrosu yayınlanan tanıtım videoları ile belirlendi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından ünlüler ve gönüllüler takımlarını duyurdu. İşte 2020 Survivor yarışmacıları…
Her sene farklı bir formatla ekranlara gelen Survivor bu yıl ünlüler-gönüllüler formatında olacak. Survivor ünlüler-gönüllüler yarışması 16 Şubat 2020’de başlayacak. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin yer alacağını paylaştı.
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
Son güncelleme: 17:03 – 08.02.2020