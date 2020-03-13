Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor ödül oyunu gecesi kazanan takım…

Survivor’da ödül oyunu günlerinde heyecan doruğa çıkıyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor’da aç kalmaya tahamülü kalmayan iki takımın mücadelesi nefes kesti. Aycan ve Elif’in iddia düellosu yarışmacılara ve izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. İşte Survivor son bölüm özeti…

Survivor’da rekabet devam ediyor. Survivor izleyicileri ödül oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Erzak ödülünü kazanmak isteyen her iki takımda parkura iddialı şekilde geldi. Bölüme ise kırmızı takımın iki yarışmacısı arasındaki düello damga vurdu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Murat: Dominik’te yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Ünlüler takımı ile konuşmak istiyorum. Bir konseyi geride bıraktılar.

Aşkım: Adaylardan biri olunca performansım arttı. Bu hafta daha çok oyun kazanacağımı düşünüyorum. Burda kaldığım sürece savaşmaya devam edeceğim.

Barış: Normalde Ersin abi ile SMS oylamasında ilk iki sırada yer alıyordu. Mert arkadaşımızın da yükselen bir performansı var. Mert hem takımı hem de performansı taşıyor. Bu durum bende stres yaşatmıyor. Eğer performansı tekrar arttırırsam SMS’te yeniden eski konuma geleceğimi düşünüyorum.

Ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı

ÜNLÜLER: 10 – GÖNÜLLÜLER: 6

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Gönüllüler; Cemal Can: Karşı takım doğru eksilme ile yoluna devam ediyor. Umarım bizde eksilceğimiz zamanlarda bu şekilde hareket ederiz.

Ünlüler; Berkan: Dün akşam İrem’i kaybettik. İrem’in oyundaki ve adadaki enerjisi iyidi ama son dönemde psikolojisi bozuktu. İrem’i kaybettiğimiz için üzgünüz ama birinin gitmesi gerekiyordu.

Aşkım: Potaya yazıldım. Sonrasında tekrar oyuna çıktık. Performansım da iyidi. Ben oyun kazandıkça takıma da bir enerji geldi.

Aycan: İrem’in gitmesine üzüldüm. Kısa zamanda kaynaşmıştık. Herkes gidecek elbet ama İrem’in gidişi bence biraz erken oldu.

SURVİVOR İDDİA OYUNU

Acun: Survivor’da idda vakti geldi. Bugün iddia oyunu oynayacağız. Renklendirmek için de bir ödül koyacağız. Bugün Elif ile Aycan’ı yarışırken izleyeceğiz.

Aycan: Bugün güveninizi umarım boşa çıkarmam. Kazanırım umarım.

AYCAN kaybetti.

ELİF kazandı.

Elif ve Aycan oyunu ikinci kez oynadılar. İki yarışmacı bu kez ayaklarının ucundaki kaymalarını önleyen tahtalar olmadan karşı karşıya geldiler.

İkinci oyunu ise;

AYCAN kazandı.

Elif kaybetti.

İki yarışmacı da kazandığı için tüm yarışmacılar pilav ödülünü kazandı.