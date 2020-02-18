Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor’da ödülün sahibi…

Uzun yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor’da bu akşam ödül oyunu oynandı. Dün akşamın ödülü nohut-pilav ve yumurta oldu. Survivor’da Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar…

Dün akşam Survivor’da ödül oyununu konsepti bayrak yarışı oldu. Bayrak yarışının galibi olan takım sürpriz ödüllerin sahibi oldu. Survivor’da ödül oyununu ünlüler takımı önde götürmesine rağmen gönüllüler geriden gelip oyunu kazandı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNUN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam oynanan ödül oyununda takımlar haftalık erzak ödülü için mücadele etti. Survivor’da ilk ödül oyununu 10’a 9 gönüllüler takımı kazandı.

Acun Ilıcalı, erzak oyununun ardından bu akşam takımların günlük yemek ödülü için mücadele edeceğini açıkladı. Ödül ise nohut pilav olarak açıklandı. Yarışmanın ardından yemek ödülünü Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI