Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve erzak ödülünü kazanan takım…

Survivor’da bu akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyunundaki verilecek olan erzak Survivor yarışmacılarını heyecanlandırdı. Son bölümde erzak kuru fasulye ve salça olarak belirlendi. Peki Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte son bölüm özeti…

Survivor son bölümde heyecan yine doruktaydı. Survivor’da bu akşam ödül oyunu galibi belli oldu. Survivor’da ödül oyununa ünlüler takımı önde başladı ve oyunun tamamını önde götürdü. Gönüllülere şans tanımayan ünlüler ödül oyununun sahibi oldu.

ÖDÜL (ERZAK) OYUNU

İrem: Bura olmaktan çok mutluyum. Bu ödülü kazanacağımızı umuyorum.

Barış: Doğru eksilme stratejiyi çok iyi yapıyoruz. Derya’nın eksikliğinden sonra büyük bir çıkışa geçeceğimizi biliyordu. Karşı takıma şans diliyorum çünkü çok hazır geldi.

Mert: Gece bizde 3-4 gibi ateş sönüyor. Közü üfleyip harlamak istedim. Fazla üflemişim. Ateşin başından barakaya giderken bir anda kendimi yerde buldum. 3-4 saniyelik bir şeydi. İyiyim kimse merak etmesin. Bir daha üflemeyeceğim.

Yasin: Rakip bize meydan okuyor, ben de onlara meydan okuyorum. Birazdan orada görüşeceğiz. Biz ‘winner’ bir takımız.

Meryem: Performans oyununda düşmüştüm, oradan kalan bir sakatlığım var. Bu akşam oynAmayacağım.

Bu haftanın ödülü kuru fasulye ve salça oldu.

Ödül oyununda görev çeşitli engelleri geçmek gerekiyor. Finalde ise atışlar var. İlk önce kum mekanizmasını açmak lazım. mekanizma açıldıktan sonra iki basket atan kazanacak.

İlk olarak avantaj oyunu ile başlandı. Avantaj oyununu Ünlüler takımı kazandı.

Ödül oyununa ünlüler hızlı başladı. Oyuna 3-0’a ile başlayan ünlüler ödül oyunun genelinde sergiledikleri başarılı performansla erzağı kazandı.

ÖDÜL OYUNU SONUCU: Ünlüler 10-7 Gönüllüler



ÜNLÜLERDEN DERYA YORUMLARI

Ersin: Derya gitti takım için iyi oldu.

Berkan: Sadece Derya abla için değil bizim için de iyi oldu. Takıma negatif etkisi vardı.

İrem: Derya Abla’nın gitmesi hem onun için hem de bizim için iyi oldu.

MERT BİR ANDA YERE YIĞILDI

Survivor’da Mert bir anda yere yığıldı. Ersin müdahale etmek için kalktı ama Merthemen kendini toparladı. Kendi de anlam veremedi. Mert, daha sonra yaptığı açıklamada; “Hayatımda ilk defa bayıldım, kafama direğe çarptım” dedi.