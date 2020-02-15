Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? 2020 Survivor yarışmacıları listesi…

Survivor’ın başlaması için artık çok kısa bir süre kaldı. Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer aldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Survivor yarışmacıları kimler? İşte 2020 Survivor hakkında merak edilenler…