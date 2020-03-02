Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz nereli?

Survivor Yasin, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır’da doğdu. Geçmişte birçok yarışmada boy gösteren Yasin Obuz, MasterChef yarışması ile tüm Türkiye’de tanındı. Bu sezon ise Yasin, Survivor gönüllüler takımında mücadele ediyor. Peki Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin nereli ve kaç yaşında?

Survivor’da dikkat çeken yarışmacıların başında gelen Yasin Obuz merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda MasterChef’te yarışan Yasin Obuz, Survivor gönüllüler takımında mücadele ediyor. Peki Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır’da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998’de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor’a seçildi.