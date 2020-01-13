Survivor yayın tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı, Eser Yenenler’in programına konuk oldu ve ekranların vazgeçilmez yarışması olan Survivor’un ne zaman başlayacağını duyurdu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Eser Yenenler Show’un özel bölümüne konuk oldu. Survivor’dan bahseden Ilıcalı, yarışmanın 16 Şubat’ta başlayacağını söyledi. Survivor’ın bu yıl Ünlüler-Gönüllüler şeklinde iki takım halinde olacağını söyleyen Ilıcalı, ilk kesinleşen yarışmacının da oyuncu Ersin Korkut olduğunu tekrarladı.
Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor’ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş’ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.