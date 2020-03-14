Survivor yeni yarışmacısı İlayda Velibeyoğlu kimdir?

Survivor’da Gönüllüler takımına katılan son isim İlayda Velibeyoğlu oldu. Survivor sakatlıklar ardından takımlarda erkek-kadın dengesinin sağlanması açısından ünlüler ve gönüllüler takımına birer kadın yarışmacı dahil oldu. Bu isimlerden biri de İlayda oldu. Peki Survivor İlayda kimdir?

Survivor’da yaşanan sakatlıklar yeni yarışmacıları dahil olmasını sağlıyor. Bu sezon sakatlıkların damga vurduğu fenomen yarışmada Gönüllüler takımına dahil olan son isim İlayda Velibeyoğlu oldu. İşte hakkındaki detaylar…

SURVİVOR İLAYDA KİMDİR?

İlayda Velibeyoğlu 21 yaşındadır. Tıp öğrencisi 3. sınıf öğrencisi olan İlayda, profesyonel olarak spor ile ilgileniyor. Daha önce lisanslı voleybolun yanı sıra kürek sporu ile de ilgilendi.