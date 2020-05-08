Survivor’da Acun Ilıcalı Yasin’i kovdu!

Survivor 2020 yarışmasının 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyununda ise sinirlenen Yasin ise Evrim’e söylediği lafların ardından Acun Ilıcalı tarafından oyundan atılıyor.

Survivor 71. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020’nin 9 Mayıs Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yine nefes kesecek. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya mücadelesi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

ACUN YASİN’İ KOVUYOR!

Dokunulmazlık oyununa Yasin’in sinirli hareketleri damga vuracak. Yasin oyun sırasında Evrim’e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı’yı da kızdırıyor. Acun Ilıcalı, “Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git” sözleriyle Yasin’i oyundan kovuyor.

ADA KONSEYİNDE GERGİNLİK

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim’in “Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım” sözleri dikkat çekiyor.