Survivor’da aile özlemi ağlattı! Survivor’da iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde iletişim oyununu öğrenen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Özellikle Camal Can ile çocuklarını özleyen Derya Can göz yaşlarına hakim olamadı. Peki Survivor’da bu hafta iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Her bölümde çeşitli oyunlarla sınanan yarışmacılar bu akşam iletişim ödülü oyunu için kıyasıya mücadele etti.Sunucu Murat Ceylan iletişim ödülü olarak yarışmacıların arkadaşlarından resimli mesajlar alabileceğini açıkladı. Ödül oyununu öğrenen Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları duygusal anlar yaşarken, ödül için tüm hünerlerini sergiledi. İşte Survivor’da haftanın iletişim ödülünü kazanan takım.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’un bu akşam yayınlanan yeni bölümünde iletişim ödülü oyunu oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında iletişim ödülünü kazanmak için büyük bir mücadele yaşandı. Yarışmanın sonunda iletişim ödülünü kazanan taraf 10’a 6 Ünlüler oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN ÜNLÜLER ARKADAŞLARINDAN GELEN MESAJLARLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlüler takımı iletişim ödülünün sahibi oldu ve arkadaşlarından resimli mesajları okuma fırsatı yakaladı. Özel olarak hazırlanan çadırda arkadaşlarından gelen mesajları okuyan ünlüler takımı yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı.

MORALİ BOZULAN NİSA OYUNU YARIDA BIRAKTI

Yarışmada duygusal anlama en fazla etkilenen bir diğer yarışmacı ise Nisa oldu. İletişim ödülü oyununu duyan Nisa önce oyuna çıkmak istemedi, sonrasında ise ağlayarak oyunu yarıda bıraktı.

CEMAL CAN VE DERYA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ailelerini en fazla özleyen ve sunucu Murat Ceylan’ın konuşma hakkı vermesiyle ağlamaya başlayan Cemal Can ve Derya duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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