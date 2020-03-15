Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? Performans birincileri açıklandı!

Survivor 2020’nin bu akşamki 20. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybetmesi nedeniyle arasından bir kişiye veda edecek taraf oldu. Peki Survivor’da bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan Survivor’ın 20. yeni bölümünde dokunulmazlık yarışı nefesleri keserken, ada konseyinde oylama heyecanı yaşandı. Survivor’da bu akşam dokunulmazlık yarışını kaybeden Gönüllüler takımı aralarından bir yarışmacıya veda edecek takım oldu. Peki Survivor’da bu akşam ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da bu gece yaşananlar…

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor’ın bu akşamki ada konseyinde ilk eleme adayı Gönüllüler takımından çıktı. Dokunulmazlığı kaybederek Salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek olan Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Cemal Can oldu.

PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Survivor’da her hafta yarışma puanlarına göre belirlenen performans birincilerinde Perviz en fazla puanı toplayarak ilk sırada yer alan isim oldu.

Ünlüler takımı erkeklerde: Perviz 20 puan

Ünlüler takımı kadınlarda: Aycan 13 puan

Gönüllüler takımı erkeklerde: Ardahan 9 puan

Gönüllüler kadınlarda: Evrim 9 puan, ile haftanın performans birincileri olarak belirlendi.

SURVİVOR 4. HAFTA PERFORMANS SIRALAMASI

ACUN’DAN AYAK TENİSİ TEKLİFİ

Acun Ilıcalı, Yasin ile Ardahan’a ayak tenisi teklifinde bulundu. Ilıcalı, ‘Ben İrem ile olacağım, eğer kazanırsanız iki saat boyunca sınırsız yemek hakkı elde edeceksiniz’ ifadelerini kullandı. Tüm yarışmacıların Yasin-Ardahan ile Acun-İrem arasında oy kullanabileceğini, Yasin ile Ardahan’ın kazanması durumunda iki saat boyunca sınırsız yemek yeme fırsatı yakalayacağını açıklayan Ilıcalı, kaybedenlerin de bir tabak pilav yiyebileceğini açıkladı.

ACUN ILICALI’DAN EVRİM’E: OYUN KAYBEDİP GÜLÜYORSUN!



Acun Ilıcalı: Evrim senden bahsediyorum. Oyunu kaybediyorsun. Normalde bir çay için ortalığı birbirine katarsın, yan yatıyorum diye 15 dakika ağlıyorsun, burada oyunu kaybetmişsin gayet güzel gülüyorsun. Gayet güzel gayet neşeli, oyun kaybettim yaşasın havasındasın. Ondan sonra seni teselli etmeye geldi Ardahan, boşver rahat ol gibilerinden bir cevap, olur böyle şeyler…

Evrim: Yani başka şeyler de var, gerçekten elimden geleni yaptım. O dördüncünün düşmemesine gerçekten çok üzüldüm. Başta aslında çıkmayacaktım ama arkadaşlarım bana şöyle dedi, ‘kaybedersen canın sağolsun’. Çünkü oynamamı istemediler. Ben ısrarla çıktım, onların istememesine rağmen. Kaybedersen de üzülme hani sorun yok dediler.

Acun Ilıcalı: Üstüne alınma, Cemal Can 50 metre fark yiyor. Normalde parkurların fırtına ismi ya o isteksiz zorla çıkardınız, ya kafası başka yerde. Niye bu dörtlüyle çıkıyorsunuz o zaman? Benim şu andaki gözlemim şu, kendisini biraz rahat hissedenler dokunulmazlık oyununda dünyanın en rahat oyununu oynadılar bugün. Ve buradan bir kişi gidecek. Ve bu rahatlık yüzünden gidecek.