Survivor’da Cemal Can ile Barış arasında gergin anlar!

Survivor Ülüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen yarışmanın ödül oyununda Cemal Can ile Barış arasında tartışma yaşandı.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020’nin dördüncü bölümü bu akşam yayınlandı. Yarışmanın ödül oyunu sırasında Barış’ın oyunun tekrarlanması isteği sonrası Cemal Can’ın tepki göstermesiyle gergin anlar yaşandı.

SURVİVOR’DA CEMAL CAN İLE BARIŞ ARASINDA GERGİN ANLAR

Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden sürüyor. Zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar yaşanabiliyor. Bunlara bir yenisi bu akşam eklendi. Ödül oyununda Cemal Can ile Barış tartışma yaşadı. Barış’ın oyunun tekrarlanması isteği sonrası Cemal Can’ın bağırarak karşı çıkması gerginliğin artmasına neden oldu.

İŞTE CEMAL CAN BARIŞ ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Acun Ilıcalı: Evet itiraz var,

Cemal Can: Nasıl yani?

Barış: Ben bir şey gördüm itiraz ettim, emin değilim. İlk baştaki basmalar var ya…

Cemal Can: Bir daha yarışalım problem yok ,

Cemal Can: Problem yok, problem yok (Yüksek sesle)