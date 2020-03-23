Survivor’da corona virüsü nedeniyle acil durum konseyi! Yarışmacılar şok oldu!

Survivor 2020’nin bu akşamki 26. yeni bölümünde acil durum konseyi toplandı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde corona virüsü ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yarışmacılar corona virüsü haberini duyunca büyük şok geçirdi. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’da acil durum konseyi geceye damga vurdu. Bu akşam ekranlara gelen 26. yeni bölümde Acun Ilıcalı, corona virüsü hakkında yarışmacılara açıklamalar yaptı. Corona virüsü haberini duyan yarışmacılar şok geçirdi.

SURVİVOR’DA CORONA NEDENİYLE ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor’da bu akşam yarışmacılar büyük bir şok yaşadı. Acil durum konseyi ilan eden Acun Ilıcalı, tüm dünyayı etkileyen corona virüsü ile ilgili yarışmacıları bilgilendirdi. Corona virüsünün ulaştığı boyutları öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı.

Acun Ilıcalı : ” Ailenizden her hangi birinden en ufak bir problem olursa sizi anında ailenizle görüştürürüz zaten merak etmeyin. Şu an hiç kimsenin ailesinde bir problem yok”

Acun Ilıcalı :” Ailelerinize şunu söyledik eğer siz talep ederseniz istediğiniz zaman yarışmacı ile görüşebilirsiniz dedik. Parviz senin 2 tane küçük çoçuğun var sana bir ayrıcalık tanıyacağız ve yarın onlarla görüşebileceksin”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ALKIŞLI DESTEK

Surviror’ın acil durum konseyinde corona virüsü bilgilendirmesi yapan Acun Ilıcalı, Türkiye’de sağlık çalışanlarında saat 21.00’da alkışla destek verildiğini açıkladı. Ilıcalı, Survivor’dan da sağlık çalışanlarına alkışlı destek vererek yarışmacılarla birlikte alkışladı.

YARIŞMACILARDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER



Evrim :” Her oyuna açız açız açız diye geliyorlar ödülü kazanıyorlar sonra yine açız açız diye geliyorlar. Yahu siz açsanız biz neyiz. Düşmez kalkmaz bir Allah bakalım her şey tersine dönünce ne olacak”

Yasin :” Sözün bittiği yerdeyiz, açız. Yaklaşık 25 gündür yemek yemiyoruz”

Burak :” Dünyaları yediler ya”

Ardahan : ” Söylenecek bir şey yok. Kaybediyoruz”

Sercan :” Ya kurallar değişecek ya da biz birbirimize gireceğiz. Biz birbirimize girmeyeceğimiz içinde hiçbir zaman oyun vermeyeceğiz. Bu Survivor böyle bir yer acıdın mı acınacak hale düşersin”

Burak : ” Acun abi bizi acil konseye çağırdı. İnşallah motivasyonumuzu artıracak bir şeydir. Acaba birleşme partisinin tarihini mi söyleyecek çünkü takımca hep birleşme partisindeki yemekleri hayal ediyoruz. Umarım pozitif duyurular olur da negatif olmaz”

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde ödül (duş, et- patates püresi ve salata) için mücadele edildi. Ödülü kazanmak için büyük çaba sarf eden yarışmacılar heyecanlı anlara sahne oldu. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan bu akşamki ödül oyununu rekor fark ile (10-2) Ünlüler takımı kazandı.

Ödülü kazanan Ünlüler takımı sevinç esnasında ‘bize de bir gün kader günler’ şarkısını söylemesiyle Gönüllüler takımından tepki gördü. Gönüllülerden Yasin şarkının kendilerine gönderme olarak söylendiğini sert bir şekilde dile getirirken, Ünlülerden Sercan ile tartışma yaşadı.

ACUN ILICALI’NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Survivor yarışmacılarına corona virüsünü duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

Acun Ilıcalı :” Yarışmacıların olayın bu kadar dışında kalmasını istemedik bu yüzden onlara dün söyledik bugün yayınlanacak. Tabi çok şaşırdılar şok geçirdiler. Dominik’in nüfusu 12 mil. falan şu an vaka sayısı 200 civarında”

Acun Ilıcalı :” Ben haftada bir kere Türkiye’ye geliyordum ama artık ben de hiç gelemiyorum. Tüm ekibimde burada çünkü dışarıda çekimlerimizde vardı onları iptal ettik herkesi buraya çağırdık”