Survivor’da duygu dolu anlar! Survivor Ünlüler Gönüllüler’de iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor 2020’nin 8. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki rekabet her geçen gün artmaya devam ederken, bu akşam yapılan ödül oyununda göz yaşları sel oldu. İletişim ödülü oyununda ailelerini özleyen yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı. Peki Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da bu akşam duygusal anlar yaşandı. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının bu akşamki ödül oyununda kazanan takıma iletişim ödülü verileceği açıklandı. Yarışmayı kazanan takımın ailelerine Sms gönderebileceği ödül oyununun hem öncesinde hem de oyun sonrası kazanan Gönüllüler takımında yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı.

İLETİŞİM OYUNUNDA DUYGU DOLU ANLAR

Survivor’da ada şartları her geçen gün yarışmacıları zorlarken zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Bu akşam Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında yapılan iletişim ödülü oyununda ailelerini özleyen yarışmacılar göz yaşlarına engel olamadı. Yarışmacılar peş peşe ağlayarak ailelerine olan özlemi dile getirdi.

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yapılan iletişim ödülü oyununu Gönüllüler takımı kazandı ve ailelerine Sms gönderme şansı yakaladı. Ailelerine mesaj gönderen Gönüllüler takımı yarışmacıları duygusal anlar yaşadı.