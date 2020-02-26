Survivor’da elenen isim belli oldu! Survivor’da bu hafta kim elendi?

Survivor 2020’nin ikinci elenen ismi belli oldu. Survivor 2020’de kaybedilen dokunulmazlığın ardından geçtiğimiz günlerde eleme konseyine giden Ünlüler takımı adaya veda etmesini istedikleri ismi yazdı. Üç isim arasından SMS oylamasıyla en düşük alan adaya veda etti. Peki Survivor’da kim elendi?

Survivor’ın akşamki bölümünde ada konseyi sonrası Ünlüler takımından elenen isim belirlendi. Eleme adayı olarak Derya Can’ın karşısına iki isim daha çıktı. Peki Survivor 2020’de ikinci elenen isim kim oldu? İşte Survivor’da adaya veda eden isim…

SURVİVOR’DA ELEME NASIL YAPILIYOR?

SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor’da hayallerine veda ediyor.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’ye veda eden ikinci isim bu akşam yapılan oylama ile belirlendi. Survivor’da ilk eleme adayı Damla Can Göçen’in ardından ikinci ve üçüncü eleme adayları en çok SMS alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. İkinci eleme adayı Tuğba Melis Türk olurken, üçüncü eleme adayı ise Mert Öcal oldu. Haftanın eleme adayları arasında en az SMS oyunu alan Tuğba Melis Türk Survivor 2020’ye veda eden ikinci isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Derya Can Göçen en çok oyu alarak haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS’i alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. En çok SMS’i Ersin ve Barış aldı. Barış haftanın ikinci eleme adayı olarak Melis’i gösterdi. Ersin ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak Mert’i gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Derya Can Göçen, Melis Türk ve Mert Öcal oldu.