Survivor’da erzak oyunu nefes kesti! İşte erzak oyununu kazanan takım!

Survivor’ın bu akşamki 23. yeni bölümünde erzak oyunu heyecanı yaşandı. Adada açlıkla mücadele eden yarışmacılar ödülü kazanabilmek için büyük bir çaba sarf etti. Ödül oyununda 7-0’dan geri gelen Gönüllüler takımının performansı büyük beğeni kazandı. Peki Survivor’da bu hafta erzak oyununu kim kazandı?

Survivor 2020’de birleşme partisine yaklaşılırken ödül oyunları nefes kesiyor. Tayfun Erdoğan’ın elenmesinin ardından güç kaybeden Gönüllüler takımı Ünlüler’e göre yemek konusunda da problem yaşıyor. Survivor’ın bu akşamki bölümünde erzak ödülü için kıyasıya bir mücadele vardı. Peki Survivor’da erzak oyununu kim kazandı?

SURVİVOR’DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışması Survivor’da bu akşam erzak ödülü oyunu oynandı. Un ve yağ ödülünü kazanabilmek için mücadele eden iki takım yarışmacıları heycanlı anlara sahne oldu. Ünlüler takımı yarışa hızlı başlayarak durumu 7-0’a kadar getirdi. Gönüllüler ise üst üste 5 sayı toplasa da erzak ödülünü kazanan taraf 10’a 5’lik skor ile Ünlüler takımı oldu.

AYCAN’IN GÖZÜ ŞİŞTİ!

Erzak oyunu öncesinde sunucu Murat Ceylan, Aycan’ın gözünün şiş olduğunu farketti ve nedenini sordu. Aycan ise durumu şu şekilde açıkladı;

Aycan: Gözümü açamıyordum. Arkadaşlarıma bakınca herkes böyle bir korkunç yüzüyle bana baktı. Ne olduğunu bilmiyordum. Heralde akşamdan yüzümü böcek gibi birşey ısırdı.Yani göz kapağımı.

Murat Ceylan: Hiç açılmıyor gözün galiba?

Aycan: Yok. Şimdi açılıyor. Sabah hiç açamıyordum. Bayağı şişikti, şimdi yarım görüyorum. Bugün yine de yarışa çıkacağım. Elimden geleni yapacağım. İnşallah başarılı bir oyun olur benim için.

Murat: Tekrar çok geçmiş olsun. En kısa zamanda geçmesini diliyorum.