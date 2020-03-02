Survivor’da Fatma’dan adaya duygusal veda!

Survivor’da sakatlığı nedeniyle adaya veda eden Fatma Günaydın takım arkadaşlarına veda etti. Adaya gelen Fatma duygusal anlar yaşarken en yakın arkadaşı Cemal Can ile gözyaşları içerisinde vedalaştı.

Yayınlandığı günler izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasının bu akşamki yeni bölümde duygusal anlar yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Fatma Günaydın, arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya geri döndü. Fatma özellikle yakın arkadaşı Cemal Can ile vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

FATMA’DAN DUYGUSAL VEDA

Survivor 2020’de Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, sakatlığı nedeniyle yarışmadan elenmişti. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Fatma, adaya dönerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Fatma’nın adaya vedası duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Özellikle Cemal Can Fatma’nın gidişi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

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YENİ YARIŞMACILAR DAHİL OLDU

Survivor’da hem elenen hem de sakatlık nedeniyle diskalifiye olan yarışmacıların yerine yeni isimler dahil edildi. Ünlüler ile Gönüllüler takımlarına ikişer yarışmacı katıldı.