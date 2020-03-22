Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor çarşamba günleri de yayınlanacak!

Survivor 2020’de birleşme partisine adım adım yaklaşılırken, bir yandan da elemeler devam ediyor. Survivor’ın bu akşamli 25. yeni bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Haftanın ilk eleme adayı belirlenirken, Acun Ilıcalı Survivor’ın artık Çarşamba günleri de yayınlanacağını duyurudu. Peki Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu?

Ekranların izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor’da bu akşam ada konseyi heyecanı vardı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyunları ardından ada konseyinde toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerden bir kişi bu hafta adaya veda edecek. Peki Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA BU HAFTA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’ın 25. yeni bölümünde ada konseyine gidildi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Ceyhun haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Ceyhun : ” Arkadaşlarımın kararlarına saygı duyuyorum ve hepsi hala çok seviyorum”

ACUN ILICALI’DAN YENİ KARAR

Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Ilıcalı, yarışmanın artık Çarşamba günleri de yayınlanacağını açıklarken, bu günlerde performans yarışlarının yapılacağını ifade etti.

Acun Ilıcalı :” Artık çarşamba günü yayınlarımız olacak ve o gün performans birincileri oyunu olacak”

HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Bu haftanın performans birincileri Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. İşte haftanın performans birincileri…

Ünlüler erkeklerde; BARIŞ

Ünlüler kadınlarda; ELİF

Gönüllüler erkeklerde; YASİN

Gönüllüler kadınlarda: NİSA