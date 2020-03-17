Survivor’da iletişim ödülü heyecanı! İşte iletişimi kazanan takım!

Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler iletişim ödülünü kazanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Aile özeminin ağır basmaya başladığı Survivor yarışmasında bu hafta iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ise merak edilmeye başlandı. Peki Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor’ın son bölümünde yaşananlar…

Survivor 2020’de birleşme partisine adım adım yaklaşılırken, ödül oyunları da heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle her hafta oynanan iletişim ödülü için yarışmacılar büyük bir performans göstererek ailelerinden gelecek mesajlara ulaşmak istiyor. Peki bu akşam Survivor’da iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte Survivor’ın bu akşamki bölümünde yaşananlar.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünde iletişim ödülü oyunu oynandı. İletişim ödülü olarak Gönüller takımına kazanması durumunda ailelerinden gelen resimli mesajları görme imkanı sunulurken, Ünlüler takımına ise kazanmaları halinde arkadaşlarıyla WhatsApp uygulamasından mesajlaşabilme fırsatı verildi.

Survivor’da bu hafta iletişim ödülü oyunu Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve ailelerinden gelen yeni resimli mesajları okuma fırsatı yakaladı.

PERFORMANS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımının en iyi kadın ve erkek yarışmacıları ile, Ünlüler takımının en iyi kadın ve erkek yarışmacıları arasında yapılan performans ödülü oyunu nefesleri kesti. Ünlülerde kadınlarda kazanan Aycan üç arkadaşına yemek fırsatı verirken, Gönüllüler erkeklerde kazanan Ardahan oldu ve da üç arkadaşıyla yemek ödülünün keyfini çıkardı.