Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı? (24.03.2020)

Survivor’ın bu akşamki bölümünde yarışmacılar iletişim ödülü için parkura çıktı. Bu akşamki iletişim ödülü Exatlon Challenge yarışması için hazırlanan parkurda yapıldı. Peki Survior’da iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor 2020’nin 27. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmada iletişim ödülünü kazanmak için büyük mücadele veren yarışmacılar heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Survivor’da bu akşamki iletişim ödülü farkı bir platformda yapıldı. Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exatlon Challenge Türkiye yarışması için hazırlanan zorlu parkurda yarışan iki takım yarışmacılarının zorlandığı gözlerden kaçmadı. Peki Survivor’da bu akşam iletişim ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜ HEYECANI

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da bu akşam iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Her hafta yapılan iletişim ödülü oyunlarında kazanan takım aileleri ve arkadaşlarından gelen mesajlar ve fotoğraflar ile özlemlerini gideriyor. Bu haftaki iletişim ödülünde ise kazanan takımın arkadaşlarıyla canlı olarak mesajlaşabileceği açıklandı.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’ın 27. yeni bölümünde iletişim ödülü için yapılan yarışma izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışmacıların da ilk defa oynadığı parkur zaman zaman iki takımı da zorladı. Bu akşamki iletişim ödülü başa baş geçerken kazanan takım 10’a 9’luk skor ile Ünlüler takımı oldu.