Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı? Duygusal ödül için nefes kesen mücadele!

Survivor’ın 17. yeni bölümünde yarışmacılar bu akşam ödül oyunu için mücadele etti. Survivor 2020’nin ikinci iletişim ödülü oyununda iki takım yarışmacıları da başa baş bir mücadele sergiledi. Peki iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar ve ödülü kazanan taraf…

Yayınlandığı günler izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor’da bu akşam Ünlüler ile Gönüllüler takımı iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Survivor’ın son iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımı arkadaşlarından gelen resimli mesajları okumaya hak kazanan taraf olmuştu. Bu akşamki iletişim ödülünde ise ailelerden gelecek resimli mesajlar ödül olarak açıklandı. Peki Survivor’ın ikinci iletişim ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşamki bölümünde iletişim ödülü için yarışan yarışmacılar mücadeleleri ile izleyenleri heyecanlandırdı. Ailelerinden gelecek resimli mesajları okumak için kıyasıya yarışan iki takım yarışmacıları zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Kritik mücadele 9-9 tamamlanırken, yarışmanın kazananı en iyi iki erkek ve en iyi iki kadın yarışmacı arasında yapılan mücadele ile belirlendi. Berkan ile Elif ikilisinin karşısında Cemal Can ile Nisa yer aldı. Parkuru başarıyla tamamlayan taraf Berkan ve Elif olurken iletişim ödlünü Ünlüler takımına kazandırmış oldu.

BARIŞ İLE ERSİN ARASINDA GERGİNLİK

İletişim ödülünü kazanmak için tüm gücünü kullanan yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar yaşanabiliyor. Bu akşamki ödül oyununda günün başarılı isimlerinden Ersin Korkut ile Barış Murat Yağcı arasında tartışma yaşandı. İşte Barış ile Ersin arasında yaşanan diyalog;

Ersin: Bunu kıramıyor musun?

Barış: Herkes konuşuyor bir susun.

Barış: Sen konuşuyorsun, o konuşuyor, o konuşuyor.

Ersin: Herkes konuşacak. Ona atacaksın, nereye atıyorsun?

Barış: Bir susun.

Ersin: Gözünü seveyim, nereye atıyorsun? Biz burada seni destekliyoruz.

Barış: Bir susun.

Ersin: Onu zaten kırmışsın ne atıyorsun.

Elif: Sakin. Arkadaşlar oyundayız.

Mert: Herkes, herkesle konuşuyor. Herkesle konuşuyor. Neden tepki veriyorsun?

Ersin: Senin için tezahürat yapıyorum.

Barış: Habire bağırıyorsunuz.

Ersin: Bağıracağız.

Mert: Herkese bağırıyoruz.

Barış: Her kafadan bir ses çıkıyor.