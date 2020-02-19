Survivor’da kim elendi? 1 kişi elendi 2 kişi yarışmayı bıraktı!

Survivor’da ilk eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden isim oylama sonucu belli oldu. Seyircilerin oylaması ile ilk eleme adayı olan Fatma Günaydın ardından 2 eleme adayı daha belirlendi. Survivor’da eleme heyecanının yanında dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Gönüllüler takımından bir kişi elenirken ünlüler takımında iki yarışmacı sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldı…

Sevilen yarışma programında bu akşam eleme için ilk konsey yapıldı. Oylama sonucu adaya veda eden isim de belli oldu. Survivor 2020’de elenen ismin yanında adaya iki isim daha veda etti. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında rekabet gittikçe artarken adada sürpriz gelişmeler yaşanıyor…

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’dan ilk elenen isim Pazar günü yapılan oylama sonucu belli oldu. Eleme potasında olan Makbule Karabudak en az oyu alarak adaya veda eden ilk isim oldu.

Seyircilerin belirlediği oylamada Ceyhun ve Cemal Can, eleme adaylarını belirlemek için seçildi. Ceyhun, eleme adayı olarak Makbule ismini söylerken, Cemal Can ise Evrim Keklik’i eleme adayı olarak belirledi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından adaya veda eden isim Makbule Karabudak oldu.

UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE İVEGİN ÜNER YARIŞMADAN ÇEKİLDİ!

Acun Ilıcalı, konseyde Ünlüler takımına kötü haberi paylaştı. Acun Ilıcalı Survivor’un henüz ilk gününde sakatlanan Uğur Pektaş’ın yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti. Acun Ilıcalı ayrıca Şaziye İvegin Üner’in de sakatlığı nedeniyle Survivor’a devam edemeyeceğini açıkladı.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana’da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ’ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor’da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004’te Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL’ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova’ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye’ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.